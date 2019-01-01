محافظ السويس: مد مدينتي السلام 1 و2 بخط مياه من مدينة العاشر من رمضان

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قال عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعطى توجيهاته للانتهاء من مشكلات المياه بمدينتي السلام 1 و2 بالمحافظة وتوصيلهما بخطوط مياه من مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس اليوم الخميس - أنه سيتم إنهاء مشكلات الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة وحل مشكلة تراكم المياه والبحيرات المنتشرة في منطقة السلام 1، والتي كانت تهدد المواطنين وتسوية المنطقة بالتعاون مع أبناء السويس وبعض الشركات والجهات المعنية كمشاركة مجتمعية لخدمة المدينة.

وأضاف صقر أن هناك مشروعا لتوصيل الصرف الصحي بمنطقة الطبية وتل القلزم حتى سوق الأنصاري سيتم الانتهاء منه خلال أيام ثم تبدأ أعمال الرصف للمنطقة.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تنفيذه في إطار ت توجيهات رئيس الوزراء مشدداً على الجهات المعنية والأحياء بتنفيذ القانون والتسهيل على المواطنين،موضحا أن مدة قانون التصالح ستنتهي خلال 6 أشهر فقط.

وأعلن المحافظ عن أن محافظة السويس تستعد لتصبح رقمية بكافة قطاعاتها لتصبح المحافظة الثانية بعد محافظة بورسعيد.. وقرر تشكيل لجنة برئاسة طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وعضوية الهيئة القومية للاتصالات وبعض الجهات المعنية لتقديم تسهيلات لإنجاز المشروع.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 720 مترا مربعا بجانب سور الموقف الإقليمي للسيارات لبناء 43 محلاً لنقل الباعة الجائلين بمنطقة الإسعاف بحي فيصل وتخصيص 7800 متر مربع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس بمنطقة كبريت المفارق بحي الجناين والموافقة على طلب تخصيص قطعتي أرض بنطاق حي عتاقة بمنطقة الساحل لإقامة مدرسة تجريبية لغات ومدرسة تعليم صناعي ومدرسة تعليم أساسي.