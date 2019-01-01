 مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بإيتاي البارود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بإيتاي البارود

خميس البرعي
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:29 ص | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:29 ص
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر؛ إثر وقوع حادث تصادم بين "موتوسيكل" وجرار زراعي بالمدخل الشرقى لطريق قرية كنيسة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي بالمدخل الشرقي لطريق قرية كنيسة الضهرية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة محمد رضا بكري (16 سنة)، وإصابة محمود محمد عز (16 سنة) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

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