تراجع أرباح «فيسبوك» الأمريكية خلال الربع الثاني

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وذكرت الشركة أن أرباحها بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 62ر2 مليار دولار بما يعادل 91ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 11ر5 مليار دولار بما يعادل 74ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني 88ر1 دولار للسهم الواحد.



في الوقت نفسه، زادت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 7ر27% سنويا خلال الربع الثاني إلى 89ر16 مليار دولار مقابل 23ر13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.