إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تتجاوز 110 بسبب حالات قادمة من العراق وروسيا

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، حيث وصلت الإصابات بين الوافدين من الخارج إلى رقم قياسي جديد.

كما واصلت الإصابات المحلية الارتفاع بأرقام من رقمين بسبب إصابات عنقودية في منطقة سول الحضرية.

وسجلت كوريا الجنوبية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 14092، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 86 حالة وافدة.

وجاءت الزيادة في الحالات الوافدة مع ارتفاع معدلات الإصابة بين العمال الكوريين الجنوبيين العائدين من العراق يوم الجمعة وبحارة روس.

وهذه هي المرة الأولى منذ أول نيسان/أبريل التي تسجل فيها كوريا الجنوبية أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد. وبلغ عدد الحالات اليومية ذروته في 29 شباط/فبراير، عندما تم تسجيل 909 حالات إصابة.