مقتل 4 مدنيين في انفجار قنبلة زرعتها طالبان شمال أفغانستان

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ذكر مسؤولو أمن أفغان، أن 4 مدنيين لقوا حتفهم في انفجار عبوة ناسفة زرعت بإقليم باغلان بشمالي أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان على جانب طريق انفجرت بمدينة "بولي-خمري" مساء أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن الحادث وقع بمنطقة "باغ شمل" بمدينة "بولي خمري"، عاصمة إقليم باغلان.

وتابع عريان أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بعد أن مرت سيارتهم على القنبلة، كما أصيب مدني آخر.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.