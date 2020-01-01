رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل سرا لمناقشة التوتر مع إيران

ذكر تقرير إخباري، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، قام بزيارة غير معلنة لإسرائيل، أمس الجمعة، حيث التقى مع وزير الدفاع بيني جانتس، ورئيس الأركان جنرال أفيف كوخافي، ومدير الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، إلى جانب كبار الضباط الآخرين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن الزيارة تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وأشار معلقون إلى الأهمية المحتملة للزيارة، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله إيران وحليفها اللبناني حزب الله.

ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى تأهبه على طول الحدود الشمالية، خشية وقوع هجوم محتمل من قبل حزب الله، الذي اتهم إسرائيل بقتل أحد مقاتليه في غارة جوية خارج دمشق ليلة الاثنين الماضي.

من جانبه، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن ميلي ناقش ملف إيران والتحديات الأمنية الإقليمية مع القادة الإسرائيليين، وتلقى إيجازا من إدارة المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وقال جانتس، في بيان، إنه شدد على "الحاجة إلى مواصلة الضغط على إيران ووكلائها الذين يهددون الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في التصعيد، ولكننا سنفعل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين الإسرائيليين، بكل الوسائل وفي جميع الظروف".