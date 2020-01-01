قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات ستنتهي من تصحيح جميع مواد امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء المقبل؛ لتبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي مراجعة النتيجة كاملة واختيار أعلى النتائج لمراجعتها في الكنترول الرئيسي بالقاهرة لاختيار أوائل الثانوية العامة.

وأضاف حجازي، لـ«الشروق»، أن جميع الكنترولات ستكون تحت تأمين شديد طوال فترة إجازة العيد إلى أن تعود للعمل، ولن يسمح لأي شخص بالدخول إليها، موضحًا أنه حتى الآن نسب النجاح مبشرة وجيدة جدًا.

وأوضح أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدري الدرجات؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وأكد أنه صدرت تعليمات مشددة على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة، وكذلك أهمية المراجعة، وأن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، وأن الوزارة سوف تطبق القانون على الجميع.

وأشار إلى أن امتحانات لجان الشغب يتم تصحيحها في لجان خاصة؛ للتأكد من عدم تطابق الإجابات، وفي حالة إثبات وجود أي تطابق سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

واختتم الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، قائلًا إنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل الكنترولات وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنه والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.