بيونتك: اللقاح يحمي من الاصابة بعدوى شديدة من كورونا وقد يجنب ضرورة الحصول على جرعة ثالثة

ذكر موقع "داو جونز" الاخباري الامريكي، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، أنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" والمضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الاصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد -19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، أن تصريحات شاهين تأتي بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في كانون ثان/يناير الماضي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في أيار/مايو.



وأضاف أنه رغم ذلك، ليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية، لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالاصابة بعدوى شديدة.