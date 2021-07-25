الفلبين تسجل 5 آلاف و479 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية ، اليوم الأحد، 5 آلاف و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في الفلبين منذ تفشي الفيروس إلى مليون و548 ألفا و755 إصابة مؤكدة، من بينها 54 ألفا و262 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت الفلبين 93 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 27 ألفا و224 حالة وفاة.

فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 5 آلاف و573 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و467 ألفا و269 شخصا حتى الآن.