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يخوض المنتخب الأولمبي الوطني ثاني مبارياته في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو الجارية في اليابان حتى 8 أغسطس المقبل أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب سابورو دوم.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا سلبيًا، فيما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد.

ويدخل المنتخب الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي وأسامة جلال.

خط الوسط: كريم العراقي، أكرم توفيق، عمار حمدي وأحمد فتوح.

الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

ويدخل منتخب الأرجنتين الأولمبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.

خط الدفاع: هيرنان دو لا فونت، نوهان بيريز، فاكوندو ميدينا وكلاوديو برافو.

خط الوسط: بيدرو ديلا فيجا، فاوستو ماريانو فيرا، مارتين بايرو وإزيكويل باركو.

الهجوم: أدولفو جايش وأليكسيس ماك اليستير.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة المباراة لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، عبر السطور الآتية:

عزف النشيدين الوطنيين للمنتخبين المصري والأرجنتيني