الطيران تدرس تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية إلى الأقصر والغردقة وشرم الشيخ

قال اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، إن مطار القاهرة يستقبل 3 آلاف سائح روسي يوميًا، متوقعًا وصول آلاف السائحين إلى مصر، بعد قرار عودة السياحة الروسية عبر مطارات المدن السياحية.

وأضاف مناع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الوزارة تطبق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، وتستقدم أحدث المعدات للتعامل مع فيروس كورونا، موضحًا أنها تتواصل بصفة دورية مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة المطارات العالمية.

وأشار إلى أن تقديم تخفيض بنسبة 50% لخدمات الإيواء داخل المطار و20% تخفيض للخدمات الأرضية إلى الشركات العالمية أدى إلى زيادة عدد الرحلات إلى مصر، مؤكدًا أن الوزارة تبذل مجهودًا مماثلًا على مستوى الطيران الداخلي.

ونوه نائب وزير الطيران إلى أن سعر تذكرة الطيران الداخلي كان مبالغًا فيها بسعر 4500 جنيه للرحلة الواحدة، قائلًا إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة سعر التذكرة حتى وصلت إلى 2150 جنيهًا للأقصر والغردقة وشرم الشيخ، و2450 جنيهًا لمرسى علم وأسوان.