هل تقف السعودية وراء فتنة الأردن؟ الملك عبدالله يجيب

في مقابلة خاصة مع مذيع شبكة CNN فريد زكريا، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن أشخاصًا حاولوا الدفع بـ«طموحات» أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين؛ لتنفيذ أجنداتهم الخاصة، معتبرًا مشاركته في ما عُرف «قضية الفتنة» بأنه «مخيب للآمال».

وأجاب العاهل الأردني على سؤال حول إذا ما كان يعتقد أن السعودية تقف وراء ما حدث، قائلا: «نتعامل مع الملف كشأن داخلي، لن يساعدنا توجيه أصابع الاتهام للآخرين».

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في 12 يوليو، بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية المعروفة باسم قضية الفتنة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن المحكمة قضت كذلك على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما، كما حكمت بحبسه سنة وغرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.