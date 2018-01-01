وزير الكهرباء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم ومساندة بوروندي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام القيادة السياسية لمصر بتقديم الدعم والمساندة لدولة بوروندي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء المصري يضع كافة إمكانياته وخبراته لدعم دولة بوروندي الشقيقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم إويزيه، والذي بحثا خلاله سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستعرض شاكر، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأحد، إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري متضمنا الإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال الفترة السابقة، مؤكدا استعداد قطاع الكهرباء المصري لمعاونة الجانب البوروندي، في إعداد التصميمات اللازمة لشبكات الكهرباء البوروندية، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لرفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتقديم كافة الدورات التدريبية التي ستساعد المختصين المعنيين بإدارة شبكة الكهرباء البوروندية، والتأكيد على إمكانية تنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء، فور تدبير التمويل اللازم.

من جانبه، أشاد الوزير البوروندي بالدورات التدريبية التي يقدمها قطاع الكهرباء المصري للمتدربين من قطاع الكهرباء البوروندي، وكذا بالورشة التي قدمتها ونفذتها مصر بدولة بوروندي لإصلاح المحولات الكهربائية لدعم كفاءة شبكة الكهرباء البوروندية، كما أبدى رغبته في الاستعانة بالخبرات والشركات المصرية لتدعيم شبكات الكهرباء في بلاده.

يذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري درب منذ عام 2003 عددا من الكوادر بدول حوض النيل ومنها 344 متدربا من دولة بوروندي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يتم تدريب 30 متدربا من بوروندي سنويا.

ومن المقرر أن يقوم وزير الطاقة البوروندي والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمركز تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وورش تصنيع وتأهيل المحولات بمنطقة السبتية ومحطة العاصمة الإدارية لإنتاج الكهرباء وبعض الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة.