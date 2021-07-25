أستاذ موارد مائية: إتمام ملء سد النهضة بالكامل قد يحتاج أكثر من 20 عاما

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إتمام ملء سد النهضة بالكامل يحتاج أكثر من 20 عامًا لو سار بنفس المعدل الذي حدث العام الجاري، منوهًا إلى خطورة السد فنيًا على المنطقة المحيطة.

وأضاف شراقي، خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن مصر بحثت خطورة السدود الإثيوبية منذ أكثر من 10 سنوات قبل سد النهضة، قائلًا إن الهضبة الإثيوبية تعاني العديد من المشكلات الجيولوجية.

ونوه إلى أن خطورة سد النهضة تكمن في رفعه والمغالاة في مواصفاته لتخزين 74 مليار متر مكعب مياه بدلًا من 11 مليار متر مكعب، إضافة إلى إقامته في منطقة الفوالق والصخور المتحللة.

واستشهد أستاذ الموارد المائية، بانهيار السدود في الصين وألمانيا والهند والدول الأوروبية وما تسببت فيه الفيضانات داخل تلك الدول، قائلًا إن تعرض السدود لمشكلات أمر وارد.

ولفت إلى أن انهيار سد النهضة يؤدي إلى دمار 20 مليون مواطن سوداني على طول النيل الأزرق، وانهيار المنشآت والسدود الموجودة وأولها سد الروصيرص، مؤكدًا أن مصر سيكون أمامها فرصة لحماية السد العالي نظرًا لبعد المسافة.