اليابان: إصابة 10 أشخاص على صلة بأولمبياد طوكيو بكورونا وإجمالي الحالات 132

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية اليوم الأحد، إصابة 10 أشخاص جدد على صلة بأولمبياد طوكيو بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها اللجنة منذ بداية هذا الشهر إلى 132 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن الحالات الجديدة التي جرى تسجيلها من قبل اللجنة تشمل مسئولين عن الألعاب من الخارج يقيمون في قرية الرياضيين وإعلاميين بالإضافة إلى اثنين من الرياضيين القادمين من الخارج.

تأتي هذه التطورات بعد مرور يومين فقط على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت عاما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة قد بدأت إحصاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مطلع يوليو الجاري مع وصول الرياضيين والمسئولين المشاركين، ولا تتضمن الإحصائيات الرياضيين والعاملين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في معسكرات تدريب ما قبل الأولمبياد في اليابان.