 التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية
أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:38 ص

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم /الأحد/ أن الدفاعات الجوية استطاعت تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية باليمن - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - إن محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين جرى تدميرها، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات العملية للتعامل مع مصادر التهديدات.
وكان التحالف أعلن - في وقت سابق - تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.


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