التحالف العربي: الدفاعات الجوية تدمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم /الأحد/ أن الدفاعات الجوية استطاعت تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للمملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية باليمن - في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - إن محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين جرى تدميرها، مضيفا أنه جرى اتخاذ الإجراءات العملية للتعامل مع مصادر التهديدات.

وكان التحالف أعلن - في وقت سابق - تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.