حمدوك يصدر قرارا بتعيين القيادي بالجبهة الثورية السودانية ياسر عرمان مستشارا سياسيا

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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، قرارا بتعيين القيادي بالجبهة الثورية نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال، ياسر عرمان مستشاراً سياسياً - حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما أصدر حمدوك قراراً بإعفاء الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخرالدين عبدالرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.

فيما تم تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشارا للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشاراً للسلام.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والإصلاح الاداري، وديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.