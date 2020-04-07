«الطرق الصوفية» عن قرار ترميم أضرحة آل البيت: إعلاء من المنظومة الأخلاقية للدولة

توجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، مشيدًا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة في جميع القطاعات التي تشهد نهضة كبيرة حاليًا.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء السبت، عن سعادته بقرار الرئيس بتطوير أضرحة الصالحين، مؤكدًا أن ذلك يدل على أن مصر لديها منظومة أخلاقية تسعى للإعلاء من شأنها.

وقال إن مصر تتبع تلك المنظومة الأخلاقية من القيم والمبادئ حتى في تعاملها مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أهمية تلك المنظومة في الحفاظ على التطوير الذي تشهده الدولة حاليًا.

وأشاد باهتمام الرئيس بجميع مناحي الحياة سواء بالقرى أو المدن والمساجد والكنائس، لافتًا إلى أن تطوير المقامات والأضرحة سيساهم في زيادة معدلات الزيارة لها باعتبارها مقصدًا سياحيًا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أنه تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.