الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف طائرة روسية

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عملية استخبارات عسكرية أوكرانية تحت إشراف حلف شمال الأطلسي "الناتو" لاختطاف طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية.

وذكر مركز العلاقات العامة للجهاز - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الجهاز كشف عملية لإدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية تحت إشراف الخدمات الخاصة لحلف الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، إلا أنه تمكن من إحباط هذه العملية".

وأوضح الجهاز أن "ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذين يعملون نيابة عن القيادة السياسية لبلدهم، حاولوا تجنيد بعض الجنود الروس وتحريضهم على الهبوط بالطائرات الروسية في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، ووعدوهم بالحصول على المال وأيضا الحصول على الجنسية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أنه تم تحديد ضباط المخابرات الأوكرانية المشاركين في العملية والمتواطئين معهم.

وأشار الجهاز إلى أن قيام جهاز الأمن الفيدرالي لمكافحة التجسس باكتشاف هذه الخطط جعل من الممكن أيضا ضرب عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية، مضيفا "خلال العملية العسكرية في أوكرانيا حصل ضباط المخابرات الروسية على معلومات ساعدت قواتنا المسلحة في ضرب عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية".

من ناحية أخرى، أفاد مكتب جمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة (الشيفسك) بلوجانسك.

وذكر المكتب، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "أنه تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03:00 ليلا لمنطقة الشيفسك بخمسة صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.