إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام الريف الأوربي بمدينة الشيخ زايد، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها، وإصابة 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.