الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الشئون الاجتماعية ملف عودة النازحين السوريين

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، نتائج الاتصالات التي تجري في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وبالسرعة اللازمة، وذلك خلال لقائه اليوم في قصر بعبدا مع وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال هكتور حجار.



وقال وزير الشؤون الاجتماعية في تصري، إن اللقاء تم خلاله الإطلاع على التقارير الأمنية والأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي بين النازحين أنفسهم وبينهم وبين اللبنانيين.



وأضاف حجار أن الحكومة ترفض أي وضع يمكن أن يسبب خللا أمنيا، كما أنها تتفهم أن الوضع الغذائي في لبنان غير مستقر.



وأوضح أن الحكومة تستكمل العمل على المساعدات الاجتماعية عبر برنامجين، وهما برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا و"أمان"، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار أن القطاع العام لا يزال مستمرا في الإضراب ما يؤثر على سير الأمور، معبرا عن أمله في أن يسفر اجتماع اللجنة المالية الذي سيعقد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن إيجاد الحلول لهذا الموضوع، وان يتم وقف الإضراب.