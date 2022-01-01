قالت المهندسة سارة صبري أول فتاة مصرية تزور الفضاء، إن رحلتها للفضاء تستغرق 11 دقيقة منذ الإقلاع من الأرض حتى الهبوط مجددا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن الرحلة تتضمن ثلاث دقائق لمطالعة الأرض من الفضاء.

وأوضحت أن هذا الأمر يتضمن تجربة تأثير النظرة العامة، حيث لاحظ العلماء حدوث تأثير على المخ عندما ينظر إلى الأرض من الفضاء، حيث تتم رؤية الأرض على أنها كائن واحد ولا ترى الخطوط التي تفصل بين البلدان.

وأشارت إلى أن يتم إجراء تجارب عديدة على الجسم قبل الرحلة، كما يتم التدريب والمحاكاة، للتأكد من تحمل تلك الجولة.

وكانت شركة Blue Origin قد أعلنت عن الطاقم الذي سيسافر في مهمتها NS-22 والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبري والتى تعد أول شخص من مصر يطير إلى الفضاء، إضافة إلى المؤسس المشارك Dude Perfect Coby Cotton، ورجل الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائدة التكنولوجيا كلينت كيلي الثالث.

وسيحمل كل رائد فضاء بطاقة بريدية إلى الفضاء نيابة عن مؤسسة Blue Origin، نادي المستقبل، الذي يتيح برنامج Postcards to Space للطلاب الوصول إلى الفضاء على صواريخ Blue Origin، وتتمثل مهمة النادي في إلهام الأجيال المقبلة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح الأرض.