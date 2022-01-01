محافظ الإسكندرية يوجه بتفعيل مبادرة الأزهر الشريف «لتسكنوا إليها»

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة بتفعيل مبادرة «لتسكنوا إليها»، والتي أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات، وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج للمقبلين على الزواج.

وعقد رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة والأزهر الشريف عددا من الندوات واللقاءات في نطاق الأحياء، فيما عقد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وبالتنسيق مع منطقة وعظ الإسكندرية بقاعة مركز ومدينة برج العرب القديم الندوة التثقيفية، ضمن مبادرة «لتسكنوا إليها»، حيث ناقشت الندوة اهمية رفع الوعى الثقافي والفكري للأسرة والتمسك بالقيم والأخلاق وأسس الزواج السليمة، وعدم المغالاة في تكاليف الزواج والمشاكل المترتبة على ذلك.

وعلى جانب آخر، عقد حي المنتزة ثان، برئاسة هدى أبو كليلة، ندوات تثقيفية بمنطقة البرنس قبلي تهدف إلى رفع الوعي الفكري والثقافي للأسرة والعمل على رفع القيم المعنوية للزواج وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، بحضور لفيف من قطاع الدعوة للتوعية وغرس القيم الأساسية للأمهات والأباء، والحث على الالتزام بالتعاليم الإسلامية وتحديد الأهداف والحقوق للوقوف على حل أي مشاكل تواجه الأسر من خلال وضع ضوابط متعددة.