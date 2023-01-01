الغرف السياحية: نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أهداف خطة تطوير القطاع السياحي والنهوض به، مؤكدًا أن زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 أحد مستهدفات خطة السياحة.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن هناك ما يقرب من 230 ألف غرفة فندقية، منوهًا أنه لابد من زيادتها إلى 500 ألف غرفة؛ لتستوعب أعداد أكبر من السياح والتي تتزايد خلال الفترة المقبلة في موسم الصيف.

وأشار إلى أن متوسط إنفاق السائح يقاس باليوم، لافتًا إلى أن كل سائح ينفق حسب الجنسية الخاصة به، فهناك سائح يصرف 100 دولار في اليوم، ومصروف السائح الأمريكي قد يصل إلى 200 دولار في اليوم.

وشدد على ضرورة وضع خطة تسويقية؛ من أجل استقطاب عدد أكبر من السياح وفتح الآفاق أمام الدول كافة، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة، موضحًا أنه كلما زادت المهرجانات والمسابقات كلما زاد إقبال السياح.

وذكر أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين الكبار في قطاع السياحة، لابد من الإسراع في حلها، ولعل أبرز هذه المشكلات صعوبة في الحصول على الأراضي، وصعوبة الحصول على القروض من البنوك، وعدم الحصول على الإعفاء الضريبي.