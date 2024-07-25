نشب حريق هائل في مصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

وأوضح مصدر أمني أن الحريق نشب بمصنع بويات ودهانات بجوار مصنع إيفا لمستحضرات التجميل.

وتابع المصدر أن ألسنة اللهب طالت الأسلاك الكهربائية، وارتفعت سحابة سوداء من الدخان بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال، مشيرا إلى أنه تم على الفور قطع خطوط الغاز والكهرباء عن المنطقة لتفادي تفاقم الحريق.

وأكد أنه عقب تلقي البلاغ بالحريق، انتقلت حوالي 17 سيارة إطفاء وخزانات مياه كبيرة للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف التي تمركزت حول موقع الحريق تحسبًا لحالات الطوارئ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للبويا في المكان المشار إليه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. وجاري السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات حتى الآن.