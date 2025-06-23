نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، أن ضرب منشآت إيران النووية لم يكن قرار البنتاغون؛ بل قرار ترمب، مشيرين إلى أن «ترامب هو من اختار خطط ضرب منشآت إيران النووية وتوقيتها».

وكشف المسئولون أن «المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أبلغ وزير الخارجية الإيراني عراقجي؛ بأن الهجوم «ضربة لمرة واحدة فقط وستقتصر على البرنامج النووي».

وأفاد أكسيوس عن المسئولين الأمريكيين أن «ترامب لا يزال راغبا في عقد صفقة مع إيران»، مشيرا إلى «اقتناع وتأكد ترامب بعد أسبوع بأن الدبلوماسية لن تصل إلى حلول في أزمة إيران وقرر ضرب إيران قبل إعلان مهلة الأسبوعين».

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم «ناجح للغاية» استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.