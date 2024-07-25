جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: ندخل الماء والغذاء إلى قطاع غزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، زعمه أنهم يسمحون بدخول المياه والغذاء إلى قطاع غزة.

وادعى هاجاري: "ندخل الماء والغذاء إلى قطاع غزة ونحاول التفريق بين المدنيين ومقاتلي حماس".

وفيما يتعلق باستعادة المحتجزين، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نجحنا في استعادة جثث 5 مخطوفين من قطاع غزة"، مضيفا أن "بعض المخطوفين قتلوا في السابع من أكتوبر وكلهم احتجزوا في نفق داخل قطاع غزة".

وأشارت متحدث الاحتلال إلى أن "عملية استعادة جثث المخطوفين جرت في خان يونس وكانت مركبة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال إن قواته استعادت جثث خمسة أشخاص قتلوا خلال طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر واحتجزت في غزة منذ ذلك الحين.

وأفصح جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الخميس، عن هوية القتلى وهم "إن مايا جورين"، وهي معلمة رياض أطفال والأربعة الآخرين هم جنديا احتياط وجنديان كانا في الخدمة الإلزامية، وقتلوا في مواجهات السابع من أكتوبر.