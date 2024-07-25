محافظ الأقصر يعتمد زيادة تعريفة الركوب بالتزامن الأسعار الجديدة للسولار

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قرار رقم 268 والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

واجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، ولجنة تضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

واقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وذلك طبقا للتعريفة التي أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وكلف محافظ الأقصر، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريف الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما كلف محافظ الأقصر، إدارة مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية.

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:

بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.