دراسة: تباطؤ أسعار الإيجارات في المدن الكبرى بألمانيا

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أظهر تحليل أجرته شركة جونز لانج لاسال المتخصصة في العقارات، أن الزيادة الحادة في أسعار إيجارات المساكن في المدن الكبرى بألمانيا آخذة في التباطؤ مقارنة بالنمو المتسارع الذي شوهد مؤخرا.

ولكن الخبراء قالوا إن زيادات الأسعار خارج المدن الكبرى تسارعت أكثر من ذلك في النصف الأول من العام.

وبشكل عام، ترتفع أسعار الإيجارات في ألمانيا ولكن أسعار شراء العقارات السكنية في المدن الكبرى آخذة في التراجع.

حللت الدراسة نحو 35 ألفا من إيجارات المساكن و41 ألف إعلان شراء للمباني الجديدة والحالية.

ووفقا لجونز لانج لاسال، ارتفع متوسط سعر الإيجار المطلوب للشقق في ثماني مدن كبرى وهي برلين وهامبورج وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت ولايبتسج بنسبة 3ر6 % في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى النقيض، شهد النصف الثاني من 2023 نموا أعلى على أساس سنوي بنسبة 2ر8 %.

ووفقا للدراسة، شوهدت أكبر الزيادات في النصف الأول من العام مجددا في برلين، بمتوسط 4ر11 %، تليها لايبستج بنسبة 8ر9 % وفرانكفورت بنسبة 4ر9 %.

وقال سورين جروبيل، الخبير البحثي في العقارات السكنية جونز لانج لاسال، إن أحد العوامل التي تدفع الإيجارات هو الركود في البناء السكني.