هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل منظومة إغراق أنفاق غزة بغرض تدميرها

كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن أن منظومة "أتلانيتس" التي استخدمها الجيش لإغراق الأنفاق حقّقت فشلا ذريعا وأخرجت عن الخدمة.

وأضاف تحقيق الصحيفة العبرية أن المنظومة استخدمت في نفق واحد مركزي على الأقل يعتقد أن قيادات في حركة حماس استخدمته بطريقة عرّضت حياة مختطفين للخطر، مشيرا إلى أن استخدام المنظومة جاء بعدما لم يحقق الاجتياح البري نتائج كبيرة فوق الأرض فيما يخص قيادات حماس.

وفي يناير، أقر جيش الاحتلال للمرة الأولى بضخ مياه البحر لإغراق الأنفاق في القطاع غزة بغرض تدميرها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش "أعلن رسمياً عن استخدام ضخ المياه لتحييد الأنفاق في قطاع غزة"، وأضافت: "سبق هذه العملية عمل مكثف، شمل تحليلاً لخصائص التربة ونظام المياه في المنطقة، للتأكد من إمكانية عدم المساس باستخدام المياه الجوفية"، بحسب "يورو نيوز".

من جانبه، أعلن الجيش – آنذاك - في بيان، أن عدة وحدات من الجيش الإسرائيلي ومسئولين في وزارة الدفاع طوروا بشكل مشترك "العديد من الأدوات لضخ المياه بوتيرة عالية في أنفاق حماس"، وأضاف أن هذا يمثل جزءاً من أدوات متنوعة يمتلكها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع الأنفاق.