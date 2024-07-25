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قررت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، اعتماد ائتلاف شركات فاسخود وونتر كابيتال الدولي الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع مترو بغداد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومةَ محمد شياع السوداني عقد اجتماعا مع كبار مساعديه وتسلم اعتماد ائتلاف الشركات الفائز وفق المعايير المحددة الموضحة في الحقيبة الاستثمارية.

وأوضح البيان أن الائتلاف يضم شركتين فرنسيتين هما سيسترا وألستوم وشركتين إسبانيتين هما تالكو وسينر وشركات تركية متخصصة بالإنشاءات إضافة إلى بنك دوتشية الألماني.

وشدد رئيس الحكومة العراقية على"أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة، وما يعنيه لمدينة كبيرة مثل بغداد، بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها، ويُجاري التطورات المستقبلية" .

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق قد أعلنت في أبريل الماضي أن مترو بغداد يغطي 80 % من مدينة بغداد قابل للتوسع ويضم مسارات أرضية ومعلقة بكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار.