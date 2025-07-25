ذكر مسؤول شرطة بارز أن سقف مبنى مدرسة حكومية إعدادية انهار، اليوم الجمعة، في ولاية راجستان غربي الهند، مما أسفر عن مقتل سبعة تلاميذ وإصابة 21 على الأقل.

ووقع الانهيار بعد وقت قصير من وصول الطلاب إلى فصولهم الدراسية وكانوا على وشك البدء في التجمع المدرسي، حسب مسؤول الشرطة أميت كومار.

ولم يتضح سبب انهيار السقف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الآباء والمدرسين والسكان المحليين انضموا على الفور إلى جهود الإنقاذ، حيث فحصوا أكوام الحطام لانتشال الطلاب المحاصرين.

وقال المسؤول المحلي أجاي سينج إن الحادث سيخضع للتحقيق، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء. وأضاف أنه بينما طلبت إدارة المنطقة مؤخرا قائمة بالمباني المدرسية المتداعية من إدارة التعليم، إلا أن تلك المدرسة لم تكن ضمن القائمة.

وكان حوالي 35 طالبا حاضرين عندما انهار السقف.