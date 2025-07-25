منتخب مصر لسلاح الشيش يهزم إسرائيل ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

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فاز منتخب مصر لسلاح الشيش، بقيادة ماهر حمزة، على منتخب إسرائيل ليتأهل لدور ثمن النهائي ببطولة العالم للرجال والسيدات المقامة في جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

واستطاع منتخبنا الوطني الفوز على منتخب إسرائيل بدور ال 32 بنتيجة 45-37، وذلك بالرغم من غياب نجم الفريق محمد حمزة أحد أهم عناصر الفريق.

وقد خاض الفريق المباراة بثلاثة لاعبين فقط وهم:"عبدالرحمن طلبه وسيف الغايش وعبدالرحمن حفور".

ومن المقرر أن يلتقي الفريق في مباراة دور ثمن النهائي مع منتخب بلجيكا المصنف ال 12 على البطولة.

وتستمر اليوم منافسات الفردي لسلاح السيف رجال وسلاح الشيش سيدات، حيث تنطلق بعد قليل مباريات دور ثمن النهائي لسلاح السيف بمشاركة أحمد هشام وزياد السيسي ومحمد عامر.