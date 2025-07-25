أحمد هشام يضمن ميدالية لمصر في بطولة العالم لسلاح السيف

ضمن أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، أول ميدالية لمصر في بطولة العالم للسلاح المقامة في جورجيا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 30 من شهر يوليو الجاري بعد تأهله لنصف نهائي.

وتمكن هشام من الفوز على بطل إيطاليا "بيترو توريه" في ربع النهائي بنتيجة 15-8 ليصعد بذلك للمربع الذهبي ويضمن تواجده على منصة التتويج.

ومن المنتظر أن يواجه هشام نظيره ساندرو بازادي بطل جورجيا في مباراة نصف النهائي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان هشام قد افتتح مشواره بالبطولة بالأمس بدور المجموعات ونجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات ليتأهل لدور الـ64 التمهيدي ويفوز على بطل البرازيل“فينسي ليو” بنتيجة 15-4.

وواصل هشام مشواره اليوم حيث فاز على بطل اليابان “كينتو يوشيدا” في دور الـ64 بنتيجة 15-8 قبل أن يفوز في دور الـ32 على بطل ألمانيا “ماتياس سيزابو” بنتيجة 15-9 ثم يفوز بطل تركيا "إينفير يلدريم" بنتيجة 15-14 في دور الـ16.

وعلى نفس الصعيد، فكان زياد السيسي قد أنهى المنافسات بالمركز الخامس وذلك عقب خسارته بصعوبة من ساندو بازادي بطل جورجيا في ربع النهائي، فيما احتل كل من محمد عامر وأدهم معتز المركزين الـ11 والـ21 على الترتيب.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام.