السيطرة على حريق مطعم مشويات في سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم مشويات بدائرة قسم أول سوهاج، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يُفيد برصد تصاعد أدخنة كثيفة من أحد المطاعم بدائرة قسم أول.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الأدخنة تتصاعد من المدخنة الخاصة بمطعم مشويات يقع بالطابق الأرضي من عقار مكوّن من 9 طوابق، مملوك للمواطن "ممدوح م. ع." (43 عامًا)، مالك المطعم والمقيم بدائرة القسم.

ودفعت القوات بسيارة إطفاء نجحت في السيطرة على الأدخنة وإخمادها بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة، دون تسجيل أية إصابات بين العاملين أو المواطنين.

وكشفت المعاينة أن التلفيات اقتصرت على احتراق أجزاء من المدخنة فقط، فيما أوضح "عبد الرحيم ش. ع." (37 عامًا)، المدير المسؤول عن المطعم والمقيم بمركز أخميم، أن سبب تصاعد الأدخنة يرجع إلى تراكم الزيوت والشحوم داخل المدخنة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية، وعدم اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.