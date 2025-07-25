اليابان: دخول طائرة عسكرية كورية جنوبية إلى منطقة الدفاع أمر مؤسف

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة إنه من "المؤسف" أن تضطر قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى إرسال طائرات مقاتلة بعد أن دخلت طائرة عسكرية كورية جنوبية منطقة التعريف الدفاعية الجوية اليابانية دون سابق إنذار في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الجاري.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي إن الحكومة اليابانية طلبت من كوريا الجنوبية اتخاذ تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة، في حين وصف سول بأنها "شريك مهم" ستواصل طوكيو "التعاون الوثيق معه"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الخميس أن طوكيو أرسلت مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية للتعامل مع طائرة نقل عسكرية كورية جنوبية من طراز سي-130 بعد أن دخلت عن طريق الخطأ منطقة التعريف الدفاعية الجوية اليابانية في 13 يوليو الجاري.

وكانت الطائرة من طراز سي-130 تنوي في البداية التحليق فوق الأراضي اليابانية لإجراء مناورة عسكرية في جوام، لكنها لم تحصل على إذن مسبق من السلطات اليابانية بسبب ضعف الاتصالات. ثم اتخذت مسارا بديلًا لتجنب اليابان.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن سوء الأحوال الجوية والحاجة إلى التزود بالوقود أجبرت الطائرة على تغيير مسارها مرة أخرى والهبوط اضطراريا في قاعدة كادينا الجوية العسكرية الأمريكية في مقاطعة أوكيناوا جنوب اليابان، مما أدى إلى رد قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

يشار إلى أن اليابان وكوريا الجنوية والولايات المتحدة تجرى تدريبات جوية مشتركة، كان أخرها في الحادي عشر من الشهر الجاري شاركت فيها قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 وطائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية واليابان فوق المياه الدولية،لمواجهة التهديدات من جانب كوريا الشمالية والصين.