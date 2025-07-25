محمود محيي الدين: على مصر توسيع علاقاتها إفريقيا وآسيويا لأن اقتصادها المحلي لا يكفي

دعا الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى عدم مجاراة خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوسيع التحالفات الاقتصادية وعدم الانكماش.

ورد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية « MBCمصر» على تساؤل الإعلامي شريف عامر، حول كيفية التعامل مع الضغوط الأمريكية لا سيما بعد حديث الرئيس الأمريكي عن اتخاذ إجراءات ضد تحالف «بريكس»، قائلا: «حتمًا تفعل ما تراه في مصلحتك في الأجل الطويل، وليس في الأجل القصير. لا تجاري ترامب».

وأوضح أن الولايات المتحدة ما زالت تمثل «أكبر دولة اقتصادًا في العالم»، واقتصادها يشكل حوالي 25% من الاقتصاد العالمي، وتمتلك أكبر قدرات عسكرية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن مكانتها التكنولوجية؛ «لن تستمر إذا استمرت الإجراءات البغيضة ضد الجامعات الأمريكية منبع البحث والابتكار العلمي».

ودعا مصر إلى تبني تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والتي تقوم على الحفاظ على علاقات متميزة مع الجميع بما في ذلك مع الولايات المتحدة وأوروبا مع توسيع نطاق علاقاتها على الصعيد الإفريقي وفي الشرق الأوسط وفتح مجالات التعاون مع «آسيان».

وأكد أن «اقتصادك المحلي غير قادر منفردًا على أن يولد فرص العمل التي تحتاجها مصر»، مضيفا أن «أهم ما يميز مصر هو البشر والتركيبة السكانية الشابة، واستعداد المصري للتعلم والانطلاق في المجالات الجديدة والتحول الرقمي، القدرات البشرية المصرية ميزة كبرى».

واختتم مشددا أن «الاقتصاد في حدودك المحلية، من غير تصدير ومن غير استثمارات أجنبية ومن غير تعاون دولي؛ لن يستطيع تلبية طموحات النمو والتنمية ولو اكتفت دولة بنفسها، لاكتفت الصين أو الهند أو أمريكا».