ارتفعت البورصة المصرية اليوم، وصعد المؤشر الرئيسى أى جى اكس30 بنسبة 0.05%، متأثرة بخفض سعر الفائدة، رغم أن تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية مجددا قلل من مكاسبها المتوقعة عقب هذه الخطوة، فيما توقع خبراء ومطورون عقاريون انتعاش السوق العقارية بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

وقام البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الاسبوع الماضى، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض. وكانت الحرب التجارية بين الصين وأمريكا قد تجددت نهاية الاسبوع الماضى، وتبادلت الدولتان الاكبر اقتصادا فى العالم التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة او زيادتها، وهو ما انعكس سلبا على الاسواق العالمية وحققت خسائر كبيرة.

وقال ابراهيم النمر، محلل أسواق مال فى شركة النعيم للاوراق المالية، إن خفض اسعار الفائدة، يحفز الاستثمار بشكل عام والبورصة خاصة، ويتضح ذلك فى صعود البورصة فى جلسة الامس.

وأوضح النمر، ان ارتفاع البورصة جاء بنسبة أقل من المتوقع بسبب تأثرها بهبوط الاسواق العالمية بصورة حادة نهاية الاسبوع. «خفض سعر الفائدة دعم الاداء فى البورصة المحلية لتفادى تأثرها بالتراجعات القوية فى نظيراتها بالخارج».

على جانب آخر توقع ماجد عبدالعظيم، خبير عقارات، أن يساهم خفض أسعار الفائدة فى انتعاش السوق العقارية وزيادة حركة المبيعات بنسبة 20% خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة اتجاه بعض المودعين لسحب اموالهم من البنوك والبحث عن استثمارات بديلة من ضمنها القطاع العقارى.

وأضاف محمد البستانى، مطور عقارى، أنه رغم ان نسبة الخفض صغيرة إلا أنها ستعمل على انتعاش السوق العقارية ولكن بشكل محدود لا يتعدى 10%»، على حد قوله، مشيرا إلى أن انتعاش السوق العقارية بشكل كبير يتطلب خفض الفائدة لتصل إلى نحو 10%.