 استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي غزة

د ب أ
نشر في: السبت 7 يونيو 2025 - 2:52 م | آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2025 - 2:52 م

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، باستشهاد 15 مواطنًا وإصابة عدد آخر، جرّاء قصف طائرات إسرائيلية منزلًا في حي الصبرة جنوبي غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)  عن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل قوله إن "عدد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة كبير جدًا"، موضحا أن "أكثر من 50 مصابًا، جرّاء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة".

ووصف بصل المشهد في موقع القصف بأنه "قاسٍ جدًا، ويُعبّر عن حجم الكارثة" ،مشيرا إلى  أن "عدد الشهداء قد يتجاوز 30 شهيدًا في حصيلة أولية مرشّحة للارتفاع".


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