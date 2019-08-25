عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، حيث كان نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في استقباله.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل، صباح أمس السبت، إلى مدينة بياريتز الفرنسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وشارك «السيسي»، اليوم الأحد، في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، وألقى خلالها كلمة أكد فيها على ضرورة النهوض بالقارة الإفريقية، ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تقدمها، وحل الأزمات التي تعاني منها وعلى رأسها الأزمة الليبية.



