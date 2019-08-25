مسؤول عراقي: الصادرات النفطية من جنوبي البلاد مستقرة عند 3 ملايين و400 ألف برميل

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صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي اليوم الأحد بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الجاري مستقرة عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا عبر الموانيء الحنوبية في محافظة البصرة /550كم جنوبي بغداد/.

وقال احسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة للصحفيين إن "صادرات النفط الخام العراقية من الحقول الجنوبية عبر الموانيء الجنوبية شمالي الخليج للشهر الجاري مستقرة عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا ".

وتابع أن "العراق يعمل حاليا على تطوير منظومة تصدير النفط الخام في مينائي البصرة وخور العمية بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تبلغ 5 ملايين و500 ألف برميل يوميا مستقبلا".

وكشف المسؤول العراقي عن "عدم توقف المفاوضات مع شركة اكسون موبيل الأمريكية بشان عرض الاستثمار في مشروع الجنوب المتكامل لتطوير قطاع النفط في البصرة في مجالات تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز وبناء خطوط انابيب للتصدير، وقد شكلت وزارة النفط لجنة لدراسة ومراجعة معطيات العرض الفني والتجاري للمشروع العملاق".

وأوضح "ليس من المستغرب أن تأخذ المفاوضات بين الطرفين مدة طويلة لأن المشروع يعد من أضخم المشاريع العملاقة بالمنطقة من حيث التنوع في المشاريع وحجم الاموال المستثمرة".

أضاف أن "العراق والكويت توصلا إلى اتفاق يقضي بتكليف استشاري دولي لدراسة وضع الحقول النفطية المشتركة بينهما واعداد مخرجات خاصة لطريق الاستثمار المشترك للحقول بما يضمن مصالح والمنافع الاقتصادية للبلدين".