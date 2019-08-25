مقتل 16 من طالبان في غارات جوية جنوب شرقي أفغانستان

شنت القوات الأفغانية والأمريكية غارات جوية في أنحاء متفرقة من إقليم "جازني " جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" بينهم اثنان من باكستان.

وذكرت الحكومة الإقليمية في جازني، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الغارة الأولى استهدفت منطقة "خوجياني " التابعة لإقليم "جازني" ، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحا من "طالبان" بينهم شخصان من باكستان.

وأضاف - البيان - أن غارات أخرى استهدفت منطقتي : "خواجة عُمَاري " و"قره باغ " في نفس الإقليم، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من "طالبان".

وأكد البيان أن الغارات لم تُسفر عن خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها " طالبان" - على هذه الأنباء حتى الآن.