 مقتل 16 من طالبان في غارات جوية جنوب شرقي أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 16 من طالبان في غارات جوية جنوب شرقي أفغانستان

غارات جوية أمريكية
غارات جوية أمريكية
كابول - أ ش أ
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 3:49 م | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 3:49 م

شنت القوات الأفغانية والأمريكية غارات جوية في أنحاء متفرقة من إقليم "جازني " جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" بينهم اثنان من باكستان.

وذكرت الحكومة الإقليمية في جازني، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الغارة الأولى استهدفت منطقة "خوجياني " التابعة لإقليم "جازني" ، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحا من "طالبان" بينهم شخصان من باكستان.

وأضاف - البيان - أن غارات أخرى استهدفت منطقتي : "خواجة عُمَاري " و"قره باغ " في نفس الإقليم، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من "طالبان".

وأكد البيان أن الغارات لم تُسفر عن خسائر في الأرواح بين المدنيين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها " طالبان" - على هذه الأنباء حتى الآن.

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