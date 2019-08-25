 حماية المستهلك: الجهاز «محامي الغلابة» وهو الوكيل والمدافع عن المواطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماية المستهلك: الجهاز «محامي الغلابة» وهو الوكيل والمدافع عن المواطن

اللواء راضي عبد المعطي
اللواء راضي عبد المعطي
هديل هلال
نشر فى : الأحد 25 أغسطس 2019 - 1:54 ص | آخر تحديث : الأحد 25 أغسطس 2019 - 1:54 ص

قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك هو «محامي الغلابة»، وهو الوكيل عن المواطن والمدافع عنه في مواجهة أي ممارسات سلبية تجور على حقه كمستهلك.

وأضاف في لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس السبت، أن هذا المبدأ هو مبدأ أساسي يحكمه القانون، لافتًا إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 181 لعام 2018 والذي يحوي العديد من الضمانات التي تكفل حق المستهلك.

وأوضح أن الضمانات تشمل ضرورة الإعلان عن الأسعار، وإلزام التجار بإعطاء المستهلك فاتورة تضمن حق استرجاع لمدة 14 يوم بشرط ألا تتغير حالة المنتج نهائيًا.

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