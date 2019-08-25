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قال مصدر بالنادي الأهلي إن لجنة التعاقدات تجري مفاوضات مكثفة مع البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو، وذلك للتعاقد معه خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.

وأشار المصدر إلى أن دوراتي قد يصل إلى القاهرة خلال ساعات لإنهاء مسألة تدريب الأهلي وهو ما يتوقف على المفاوضات الجارية حاليا بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن خطة مجلس الإدارة هي إنهاء المفاوضات خلال ساعات مع المدير الفني والإعلان عن اسمه في مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء في مقر النادي بالجزيرة.

ويعد المدرب البرتغالي الخيار الأنسب لإدارة الأهلي لاسيما وأنه من المدربين المميزين وأصحاب خبرات كبيرة في الكرة الإفريقية إلى جانب حصوله على مقابل مادي مناسب.