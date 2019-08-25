إصابة 3 أشخاص جراء انفجار الطائرة الإسرائيلية في معقل حزب الله ببيروت

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بإصابة ثلاثة أشخاص بشظايا جراء انفجار طائرة إسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأكد مصدر من حزب الله، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار سقطت جنوبي بيروت بينما انفجرت أخرى خلال التحليق في المنطقة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن الضاحية الجنوبية تعد معقل حركة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من إسرائيل بشأن الطائرتين.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان إسرائيل شن غارات على أهداف تابعة لإيران وميليشيات شيعية في سورية.