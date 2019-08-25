مسيرات جديدة فى هونج كونج

بدأ المحتجون المطالبون بالديمقراطية فى هونج كونج أمس تجمعا فى ملعب رياضى فيما تتحضر المدينة للمزيد من المسيرات المناهضة للحكومة، غداة عودة الاشتباكات لشوارعها بعد عدة أيام من الهدوء النسبى.

وأمس، أغلقت الهيئة محطات قرب منطقة التظاهر فى تسوين وان، لليوم الثانى على التوالى، ورغم ذلك، واصل المحتجون تجمعهم فى ملعب كواى شونج تحت الأمطار الغزيرة قبل بدء المسيرة باتجاه تسوين وان.

على الجهة المقابلة، تجمع مئات، بعضهم من ذوى عناصر الشرطة.

وباتت الشرطة هدفا لغضب المحتجين بسبب رد فعلهم العنيف للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع. وتصاعدت الكراهية بحق الشّرطة التى استخدمت الهراوات والرصاص المطاطى والغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين المتشددين، والمتهمة أيضا بضرب المتظاهرين السلميين.

وبدأت التظاهرات فى هونج كونج قبل ثلاثة أشهر باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية فى المدينة التى تتمتع بحكم شبه ذاتى.