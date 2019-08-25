خالد مجاهد: منظمة الصحة العالمية أكدت دعمها لجميع المبادرات الصحية في مصر

•لا يوجد نقص في أدوية تنظيم الأسرة ولدينا مخزون استراتيجي كافي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف، تادروس أدهانوم، لمصر تعني لنا الكثير ومنها المصداقية أمام العالم أجمع.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هدف الزيارة الإطلاع على النجاحات التي تم تحقيقها في المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها العام الماضي، لافتًا إلى استقبال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مدير عام منظمة الصحة العالمية في المطار.

وتابع: «أطلع على كافة المبادرات ومنها مبادرة صحة المرأة، وأشاد بمبادرة 100 مليون صحة وأنها من أفضل المبادرات التي شهدها العالم، كما أكد دعمه لجميع مبادرات مصر الصحية»، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في هذا المجال.

ونفى متحدث «الصحة» وجود نقص في أدوية تنظيم الأسرة، قائلًا: «لدينا مخزون استراتيجي كافي، وتم توزيع حصص الوسائل على القرى والنجوع، وفي حالة وجود شكاوى من المواطنين يرجى الاتصال على الخط الساخن 16474 لتلقى الشكاوى والتعامل الفوري معها».