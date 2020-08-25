الخارجية الأمريكية: بومبيو وحمدوك ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بحث مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استمرار دعم واشنطن للحكومة الانتقالية.



وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن «بومبيو» أكد أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للبلدين، لافتة إلى أن بومبيو وحمدوك ناقشا التطورات الإيجابية في العلاقات بين السودان وإسرائيل



ولفتت إلى أن بومبيو بحث مع رئيس مجلس السيادة في السودان أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.