 لايبزج يمدد عقد مفوجو ويعيره إلى إيندهوفن - بوابة الشروق
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لايبزج يمدد عقد مفوجو ويعيره إلى إيندهوفن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:30 م

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه مدد عقد حارس المرمى إيفون مفوجو حتى عام 2023، وأعاره على الفور إلى إيندهوفن الهولندي لمدة عامين.

وكان مفوجو /26 عاما/ قد انضم إلى لايبزج عام 2017 قادما من يانج بويز السويسري، لكن فرصه كانت محدودة في ظل وجود الحارس الأساسي بيتر جولاتشي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد مفوجو في 2021، قبل أن يعلن النادي عن تمديده اليوم.

وقال مفوجو في تصريحات نشرها النادي :"دائما ما شعرت بالراحة لأقصى درجة في نادي لايبزج وكذلك في المدينة، لذلك لدي شعور إيجابي للغاية إزاء تمديد التعاقد."

وأضاف :"وفي الوقت نفسه، أرغب في المشاركة ومواصلة التحسن. وأرى فرصتي الآن مع إيندهوفن."


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