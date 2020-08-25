وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا مجددا بكشف ملابسات واقعة نافالني

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا مجددا بكشف ملابسات واقعة الاشتباه في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني "بشفافية تامة".



وقال ماس في أثينا اليوم الثلاثاء: "هذه واقعة جادة، أيضا بسبب الأهمية التي يمثلها السيد نافالني للمعارضة. لذلك من الضروري بالنسبة لنا بذل كافة الجهود للكشف عن الملابسات ومحاسبة المسؤولين".



وأكد ماس أنه يتعين أن يكون لموسكو أيضا مصلحة في التحقيق، وقال: "بسبب الأحداث التي واجهناها هنا، مع مقتل تيرجارتن والقرصنة الإلكترونية للبرلمان الألماني (بوندستاج)، سيكون من الأفضل لروسيا أن توضح أنها تعلمت مما حدث".



وذكر ماس أنه إذا كانت لروسيا مصلحة في إقامة علاقات جيدة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، فيمكنها الآن تقديم مساهمة جيدة في هذا الشأن.



وأعلن مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يرقد نافالني في غيبوبة منذ نقله من سيبيريا يوم السبت الماضي، أنه تعرض للتسميم بمثبط لإنزيم الكولين ستراز، ما يمنع التكسير الطبيعي للناقل العصبي أستيل كولين.